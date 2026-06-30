Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall in Nienburg: Kind von Sprinter erfasst und weggelaufen - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagmittag (29.06.2026) kam es in der Friedrichstraße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junges Mädchen von einem Kleintransporter erfasst wurde. Das mutmaßlich verletzte Kind lief anschließend davon und wurde von einem unbeteiligten Auto mitgenommen. Der Fahrer des Kleintransporters meldete den Verkehrsunfall anschließend bei der Polizei. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, dem unbekannten Autofahrer und dem Mädchen selbst.

Gegen 12:20 Uhr bis 12:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus der Gemeinde Haßbergen mit seinem roten Mercedes Sprinter die Friedrichstraße vom Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Bushaltestelle "Uhrlaubstraße" kam es zum folgenschweren Zusammenstoß: Ein junges Mädchen soll plötzlich hinter einem an der Haltestelle stehenden Linienbus hervorgelaufen sein, um unvermittelt die Fahrbahn von links nach rechts zu überqueren.

Der Sprinter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Mädchen etwa zwei Meter weit geschleudert. Am Mercedes Sprinter entstand dabei Sachschaden.

Trotz des Sturzes stand das Mädchen kurz darauf eigenständig wieder auf und lief die Friedrichstraße entlang in Richtung Innenstadt davon. An der Kreuzung Friedrichstraße / Marienstraße stieg sie kurz darauf in einen bislang unbekannten Pkw ein, der sie einsammelte und sich mit ihr vom Unfallort entfernte. Aufgrund des Unfallhergangs muss davon ausgegangen werden, dass das Kind bei dem Zusammenstoß verletzt wurde.

Die Polizei bittet um Mithilfe:

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

- Alter: ca. 12 bis 14 Jahre alt

- Aussehen: dunklerer Hautton

- Haare: braune Haare, zu einem Zopf gebunden

- Bekleidung: Jeans, dunkle Oberbekleidung

Zeugenaufruf:

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zu dem Vorfall geben können oder Angaben zu dem unbekannten Pkw machen können, sich zu melden. Insbesondere der Autofahrer, der das Mädchen an der Kreuzung Friedrichstraße / Marienstraße mitgenommen hat, sowie die Erziehungsberechtigten des Kindes werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 mit der Polizei Nienburg in Verbindung zu setzen.

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