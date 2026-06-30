Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haste - Unfall auf der L 403: Pkw überschlägt sich

Haste (ots)

(KEM) - Am Montagmorgen (29.06.2026) kam es auf der Kolenfelder Straße (L 403) in Haste zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin zum Glück nur leicht verletzt wurde. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

Gegen 09:20 Uhr war eine 27-jährige Frau aus Bad Nenndorf mit ihrem Renault auf der Landesstraße 403 in Fahrtrichtung Kolenfeld unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen und kam abseits der Straße auf dem Dach liegend in einem Waldstück zum Stehen.

Die 27-Jährige hatte bei dem Unfall glücklicherweise wohl mehrere Schutzengel an Bord: Sie zog sich nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen zu. An ihrem Renault entstand durch den Überschlag und die Wucht des Aufpralls Totalschaden; das Wrack musste aus dem Wald geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

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