Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hohnhorst: Zeugenaufruf nach Raub

Hohnhorst (ots)

(Oth) Am Freitagabend, den 26.06.2026, kam es gegen 19:35 Uhr zu Streitigkeiten an der Rodenberger Aue in Hohnhorst. Die Rodenberger Aue verläuft am Mittellandkanal entlang und befindet sich etwa einen Kilometer von der Kanalbrücke Niengraben entfernt.

Ein 51-jähriger Wunstorfer beobachtet gegen Abend zwei Männer, welche mit einem schwarzen BMW unbefugt angrenzenden Wiesen befuhren.

Hierdurch kam es zu Streitigkeiten und einer der Männer schlug dem 51-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Zeitgleich wurde ihm sein Mobiltelefon entrissen. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit dem Mobiltelefon in dem schwarzen BMW.

Der Wunstorfer wurde mit Verdacht einer Kieferfraktur in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Bad Nenndorf sucht nun Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zu den beiden Tätern, oder dem schwarzen BMW machen können. Beide Männer sind etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen und sind durch einen weiteren Zeugen bereits am Mittellandkanal gesehen worden.

Hinweise zu den Personen und dem Fahrzeug nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter 05723-7492115 entgegen.

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