Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenhagen - Aufmerksame Streifenwagenbesatzung entdeckt Brand: Leerstehendes Wohnhaus mit Stallung in Lauenhagen zerstört

Lauenhagen (ots)

(KEM) Ein Großfeuer hat in der Nacht zu Samstag (27.06.2026) ein unbewohntes Einfamilienhaus mitsamt einer angrenzenden Stallung im Hülshagen zerstört. Dank des schnellen Eingreifens einer Polizeistreife und der Evakuierung von Nachbargebäuden gab es keine Verletzten. Die Löscharbeiten dauerten fast sieben Stunden an.

Am frühen Samstagmorgen fiel einer Funkwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen während der Streifenfahrt gegen 02:59 Uhr eine massive Rauchentwicklung im Bereich der Hauptstraße in Lauenhagen auf. Bei der anschließenden Absuche der umliegenden Straßen stießen die Beamten im Hülshagen auf ein Wohnhaus, das zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand stand. Die Feuerwehr wurde augenblicklich alarmiert.

Da sich das Feuer rasch vom Wohngebäude auf einen direkt angrenzenden Stall ausbreitete, leiteten die eingesetzten Polizeibeamten unverzüglich Schutzmaßnahmen ein und evakuierten die Bewohner der unmittelbar angrenzenden Nachbarhäuser. Das vom Brand betroffene Einfamilienhaus selbst war unbewohnt.

Die alarmierten Ortsfeuerwehren trafen zügig am Einsatzort ein und leiteten um 03:12 Uhr die Löscharbeiten ein. Aufgrund der enormen Brandbeschädigungen wurde das Objekt als akut einsturzgefährdet eingestuft. Zur Unterstützung der Feuerwehr wurde im weiteren Verlauf das Technische Hilfswerk (THW) nachalarmiert. Einsatzkräfte des THW mussten Teile des Gebäudes gezielt abreißen, um verdeckte Glutnester freizulegen und ein unkontrolliertes Einstürzen der Außenwände zu verhindern. Die komplizierten und kräftezehrenden Löscharbeiten konnten schließlich gegen 09:40 Uhr beendet werden.

Der Brandort wurde von der Polizei für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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