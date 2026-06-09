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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beschädigung eines schwarzen VW Polo auf dem REWE-Parkplatz

Obernkirchen (ots)

Am Montag, 08.06.2026, zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr, wurde ein schwarzer VW Polo, welcher auf dem REWE-Parkplatz in Obernkirchen abgeparkt stand, an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Als die Fahrzeugnutzerin nach dem Einkauf wieder zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie einen 40 cm langen Lackkratzer an ihrer Beifahrertür. Aufgrund der Art und Beschaffenheit des Lackkratzers geht die Polizei davon aus, dass dieser durch einen Einkaufswagen entstanden sein könnte, der dem Nutzer weggerollt und dann gegen den PKW gestoßen ist. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher machen können, mögen sich bitte bei der Polizeistation Obernkirchen unter 05724-958860 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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