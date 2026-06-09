Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei warnt vor Trickdiebstahl durch sogenannten "Kettentrick"

Landkreise NI/SHG (ots)

(Thi) Immer wieder werden insbesondere ältere Menschen Opfer einer perfiden Betrugsmasche, die als "Kettentrick" bekannt ist. Die Täter nutzen dabei gezielt die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus, um hochwertigen Schmuck zu entwenden.

Typischerweise sprechen die Täter ihre Opfer aus einem Fahrzeug heraus an und bitten beispielsweise um eine Wegbeschreibung zu einem Krankenhaus, einer Arztpraxis oder einer Apotheke. Während das Opfer Auskunft erteilt, zeigen sich die Täter besonders freundlich und bedanken sich überschwänglich.

Anschließend bieten sie ihrem Gegenüber angeblich aus Dankbarkeit ein Geschenk an, häufig eine Kette oder ein Armband von geringem Wert. Unter dem Vorwand, dieses Geschenk anzulegen, suchen die Täter die körperliche Nähe zum Opfer. Dabei gelingt es ihnen oftmals unbemerkt, wertvollen Schmuck abzunehmen. Nicht selten wird die echte Goldkette durch billigen Modeschmuck ersetzt, sodass der Diebstahl zunächst unentdeckt bleibt.

Die Täter treten häufig in kleinen Gruppen auf und nutzen Fahrzeuge, um schnell den Tatort verlassen zu können. Die Taten ereignen sich oftmals auf Straßen, Gehwegen, Parkplätzen oder öffentlichen Plätzen.

Die Polizei rät:

Seien Sie bei Ansprachen durch fremde Personen aufmerksam und zurückhaltend. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre persönliche Distanzzone. Nehmen Sie keine Schmuckstücke oder Geschenke von Fremden an. Lassen Sie sich von Unbekannten keinen Schmuck anlegen oder abnehmen. Entfernen Sie sich bei aufdringlichem Verhalten sofort und suchen Sie die Nähe anderer Personen. Prägen Sie sich nach Möglichkeit Merkmale von Personen und Fahrzeugen ein.

Wer einen entsprechenden Vorfall beobachtet oder selbst betroffen ist, sollte umgehend die Polizei informieren. Hinweise können helfen, weitere Straftaten zu verhindern und die Täter zu identifizieren.

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