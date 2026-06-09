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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Hoya (ots)

(Thi) Bereits am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 14:20 Uhr, kam es im Bereich der Straße Auf dem Kuhkamp in Hoya zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Radfahrerin verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 12-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße Auf dem Kuhkamp, als ihr durch einen bislang unbekannten Pkw die Vorfahrt genommen wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Radfahrerin ausweichen und stürzte dabei. Das Mädchen erlitt Verletzungen.

Der verursachende Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Fahrer bzw. die Fahrerin ist bislang unbekannt.

Nach Angaben der Geschädigten soll es einen bislang nicht bekannten Zeugen gegeben haben, der den Vorfall beobachtet hat.

Die Polizei bittet den Zeugen sowie weitere Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Hoya unter der bekannten Rufnummer entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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