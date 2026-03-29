Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Diebstahl eines E-Scooters im Rintelner Stadtgebiet
Rinteln (ots)
(jp) In der Nacht von Freitag, den 27.03.2026, auf Samstag, den 28.03.2026, ist es im Rintelner Stadtgebiet zu einem Diebstahl eines E-Scooters gekommen.
Hierbei haben bislang unbekannte Täter einen mit Schloss gegen Wegnahme gesicherten E-Scooter in einem Wert von ca. 450EUR entwendet.
Die Polizei Rinteln hat ein entsprechendes Strafverfahren wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Wer sachdienliche hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter 05751-96460 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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