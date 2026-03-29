Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstähle im Rintelner Industriegebiet

Rinteln (ots)

(jp) Am Samstag, den 28.03.2026, ist es im Rintelner Industriegebiet zu mehreren Taschendiebstählen gekommen.

Die bislang unbekannten Täter haben hierbei die Geldbörsen der Geschädigten während dem Einkaufen aus ihren Jackentaschen entwendet, ohne dass dies bemerkt wurde.

Die Polizei Rinteln hat entsprechende Strafverfahren wegen Taschendiebstahl eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751-96460 zu melden.

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