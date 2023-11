Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Am gestrigen Dienstag kam es am Vormittag in Hoya zu einem versuchten Diebstahl durch falschen Handwerker. Dieser klingelte bei einer älteren Dame und gab an, die Heizkörper in der Wohnung überprüfen zu müssen. Im Schlafzimmer wurde dieser dann durch die Bewohnerin überrascht, als er bereits Schubladen eines Schmuckkästchens geöffnet hatte. Anschließend verließ er zügig, jedoch ohne Diebesgut, die Wohnung. Auch in Haßbergen kam es am Nachmittag zu Meldungen, wonach sich 2 Personen verdächtig im Wohngebiet verhalten hätten. Diese haben sich als Mitarbeiter eines Stromversorgers ausgegeben, was jedoch nicht den Tatsachen entsprach. Die Polizei bittet Anwohner, aufmerksam und wachsam zu sein. Handwerker erscheinen in der Regel vorher angemeldet und sind durch Berechtigte entsprechend beauftragt. Zudem erscheinen sie gewöhnlicherweise mit einem entsprechend beschrifteten Firmenfahrzeug an den Wohnanschriften. Notfalls sollten bei Misstrauen Rückrufe in den angegebenen Firmen oder beim Vermieter erfolgen, ob solche Aufträge wirklich erteilt worden sind.

