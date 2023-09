Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreis Schaumburg - Save the date! Berufsinfoveranstaltung der Schaumburger Polizeidienststellen

Nienburg (ots)

(Thi) Mit dem kommenden Schuljahr starten auch in den weiterführenden Schulen Schaumburgs wieder viele Schülerinnen und Schüler in die Oberstufe oder sogar ihr letztes Schuljahr. Für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich nach der Schule für ein Studium bei der Landespolizei Niedersachsen zu bewerben, bieten die Dienststellen des Landkreis Schaumburg einen Berufsinfoabend an.

Am 20. September 2023 ab 18:00 Uhr sind neben den Schülerinnen und Schülern insbesondere auch deren Eltern eingeladen, sich in den Räumlichkeiten des Polizeikommissariats Stadthagen über den Polizeiberuf und das Studium zu informieren. Die Vorträge werden unter anderem begleitet von Einblicken in das Polizeitraining und die Arbeit der Kriminaltechnik.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten die mit der Organisation der Veranstaltung beauftragten Beamten um eine Anmeldung per E-Mail: einstellunginshg@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de oder in den örtlichen Dienststellen selbst. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 (+ jeweils eine Begleitperson) begrenzt.

