Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallzeuge gesucht

Nienstädt (ots)

(ma)

Am Mittwoch befuhr gegen 14.20 Uhr ein 40jähriger Stadthäger mit seinem Pkw Seat die Hauptstraße von Südhorsten kommend in Richtung Gelldorf.

Kurz vor der Kreuzung beabsichtigt er, zwei vor ihm fahrende Pkw zu überholen. Seiner Aussage nach hatten beide Pkw den rechten Blinker an. Der 40jährige ging daher davon aus, dass beide Pkw nach rechts in die Dorfstraße abbiegen würden Das erste Fahrzeug konnte er überholen. Als er sich in Höhe des zweiten Fahrzeuges befand, bog die Fahrerin eines Opel Meriva trotz Blinker rechts nach links in die Birkenallee ein. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 39-jährige Fahrerin aus Südhorsten bestreitet, rechts geblinkt zu haben.

Die Polizei in Nienstädt sucht nun den Pkw-Fahrer, den der 40-jährige Stadthäger zuerst überholt hat bzw. der sich direkt hinter der Fahrerin aus Südhorsten befunden hat. Der Fahrzeugführer soll kurz angehalten haben, dann aber in Richtung Gelldorf weitergefahren sein.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Blechschäden von mehreren hundert Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell