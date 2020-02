Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Liebenau

Liebenau (ots)

(opp) Am Mittwoch, in der Zeit von 17:00 bis 22:00 Uhr, wurde in Liebenau, an einem geparkten dunklem VW der linke Außenspiegel stark beschädigt. Offensichtlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Königsberger Straße, Höhe Hausnummer 12, mit seinem Pkw den geparkten VW und flüchtete danach unerkannt vom Unfallort. Am geschädigten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich mit der Polizei in Marklohe unter der Telefonnummer 05021/961980 in Verbindung zu setzen.

