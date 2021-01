Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zahlreiche Verstöße gegen die Corona- Verordnung während einer religiösen Zusammenkunft

HamelnHameln (ots)

Am Sonntag, den 10.01.21, gegen 10:20 Uhr, wurde der Polizei in Hameln gemeldet, dass es in einem ehemaligen chinesischen Restaurant in Wangelist zu einem hohen Personenzulauf käme.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ca. 50 Personen zu einem Gottesdienst der "freiwilligen rumänischen Kirche" zusammengefunden hatten.

Da weder Abstände zueinander gehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen wurden, musste die Veranstaltung beendet werden.

Gegen alle teilnehmenden Personen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell