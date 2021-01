Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkoholisierter Mann verursacht mit 2,4 Promille Verkehrsunfall

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Am 09.01.2021, gegen 19:30 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Gartenstraße in Bad Pyrmont gemeldet. Der Unfallverursacher sei mit einem grauen Pkw zunächst weggefahren, zwischenzeitlich aber wieder zurückgekehrt. Beim Eintreffen der Funkstreifenbesatzung wird festgestellt, dass ein Pkw Toyota beim Ausparken einen ordnungsgemäß auf der Fahrbahn parkenden Pkw Citroen gerammt hatte. Der Toyota parkte wieder auf dem ursprünglichen Parkplatz, der Fahrer saß noch im Fahrzeug. Beim Ansprechen fiel sofort die starke Alkoholisierung des 46jährigen Mannes aus Bad Pyrmont auf. Ein durchgeführter Test ergab 2,4 Promille. Bei den weiteren Ermittlungen kam heraus, dass der Mann trotz des ohnehin reichlichen Konsums noch weiteren Durst bekommen hatte und deshalb noch einmal mit dem Pkw losgefahren war. Dabei hatte er bereits beim Ausparken rund 3000,- Euro Sachschaden an dem Citroen und weitere 1500,- Euro Schaden an dem Toyota, dem Fahrzeug seiner Frau, verursacht. Seinen Führerschein soll der Mann vor einiger Zeit wegen Trunkenheit im Verkehr verloren haben. Aktuell konnte er keinen vorzeigen.

