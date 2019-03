Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwere räuberische Erpressung auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Bad Münder (ots)

Am Samstagabend, dem 02.03.2019, gegen 21:50 Uhr, kam es zu einer schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in der Langen Straße in 31848 Bad Münder.

Ein bislang unbekannter männlicher maskierter Täter betrat kurz vor Geschäftsschluss (22:00 Uhr) den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die dort allein anwesende Angestelle (weiblich, 19 Jahre alt) unter Vorhalt einer scheinbar halbautomatischen Pistole auf, den Bargeldbestand aus der Kasse herauszugeben.

Dieser Aufforderung kam die Angestellte nach. Nach der Herausgabe eines mittleren dreistelligen Geldbetrages, den die Angestellte in eine vom Täter mitgeführte Kunststofftüte stecken musste, verließ dieser das Tankstellengebäude fußläufig über die Lange Straße in Richtung Bundesstraße 442.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an der auch benachbarte Dienststellen beteiligt waren, führten nicht zum Ergreifen des Täters.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 40 - 50 Jahre alt - ca. 170 cm groß - normale Statur, leicht untersetzt bis stämmig mit leichtem Bauchansatz - schwarze Oberbekleidung/ Jacke - helle Hose - schwarze Maskierung - minimaler Akzent, vermutlich südländisch - tiefere Stimme - schwarz-weiße Kunststofftüte mit rotem Schriftzug des Modelabels "New Yorker"

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung des Täters geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, sich mit der Polizei in Bad Münder (Tel. 05042/9331-0)oder der Polizei Hameln (Tel. 05151/933-222) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Christian Ohm

Polizeikommissariat Bad Münder

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden



Telefon: 05042/93310

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell