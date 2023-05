Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kind bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einer Kollision zwischen einem neunjährigen Radfahrer und einem Lkw im Einmündungsbereich An der Pottkuhle / An den Sportplätzen am heutigen Montagmorgen (22.05.2023), gegen 07:25 Uhr, wurde das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen rangierte der 38-jährige Fahrer mit seinem Lkw an der Einmündung, als sich der Junge auf der Straße An der Pottkuhle von hinten auf einem Fahrrad näherte. Im weiteren Verlauf wurde das Kind von den rechten Hinterrädern des Lkw erfasst und an beiden Beinen verletzt.

Der Neunjährige wurde am Unfallort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell