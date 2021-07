Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Randalierer versprühen Feuerlöscher in einem Vereinsheim

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 11. Bis zum 14.07.2021 das Vereinsgelände des Hottensteiner e.V. im Inselweg heimgesucht. Neben der Gittertür am Eingang des Geländes werden auch noch weitere Türen des Vereinsheims gewaltsam geöffnet. Im Inneren und auf dem Gelände werden Feuerlöscher entleert. Interesse an im Vereinsheim vorhanden Gegenständen bestand offensichtlich nicht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nichts entwendet worden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 in Verbindung zu setzen.

