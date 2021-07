Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener Rollerfahrer widersetzt sich der Blutprobe

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - In den Abendstunden des 14.07.2021 fällt einer Streifenwagenbesatzung ein mit zwi Personen besetzter Roller in der Ravenstraße auf. Bei einer Kontrolle wird festgestellt, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Mofa handelt und dieses deutlich schneller unterwegs war, als erlaubt. Der 17-jährige Fahrer aus Sibbesse steht darüber hinaus unter Alkoholeinfluss, wie ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigt. Bei der Blutprobenentnahme leistete der junge Mann Widerstand gegen diese Maßnahme, so dass diese zwangsweise entnommen werden muss. Neben dem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erwartet ihn ein weiteres Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Einen Führerschein besitzt der junge Mann nämlich auch nicht. Der offensichtlich manipulierte Roller ist sichergestellt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell