Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Raser in Limmer

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein 29-jähriger aus Nordstemmen war am Sonntagvormittag Spitzenreiter bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in 31061 Alfeld/OT Limmer. Der flotte Fahrer war mit seinem PKW mit 104 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft unterwegs, als seine Geschwindkigkeit von Polizeibeamten des Polizeikommissariats Alfeld im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung gemessen wurde. Erst nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Nordstemmer in Delligsen gestoppt werden. Neben einem beträchtlichen Bußgeld erwartet den sportlichen Fahrer nun auch ein Fahrverbot./tsc

