Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach dem Auftreten falscher Polizeibeamter

HildesheimHildesheim (ots)

ELZE - (jpm)Ermittler der Polizei Hildesheim suchen Zeugen zu einem Vorfall, bei dem sich bereits am 19.11.2020 zwei Männer in Elze, OT Wülfingen, gegenüber einer Anwohnerin in der Straße Über dem Kampe als Polizeibeamte ausgaben. Beide Männer sollen Polizeiuniformen getragen haben.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge klingelten die Unbekannten gegen 13:00 Uhr bei der Frau und erklärten, aufgrund vermehrter Einbrüche die Fenster und Türen am Haus kontrollieren zu wollen.

Die Bewohnerin hegte sofort Zweifel, dass es sich tatsächlich um Polizeibeamte handelte, zumal die Unbekannten sich auch nicht ausweisen konnten, und verwehrte den Männern sowohl den Zutritt ins Haus als auch in den Garten. Nachdem sie ankündigte bei der Polizei anzurufen, verließen die Männer das Grundstück.

Zur Beschreibung der Personen liegen folgende Informationen vor:

Täter 1:

Ca. 30-40 Jahre alt

170-180 cm groß

Schlanke Statur

Dunkle, zurückgegelte, hinten anrasierte Haare

Dunklerer Teint

Täter 2:

Ca. 30-40 Jahre alt

170-180 cm groß

Schlanke Statur

Dunkelblonde, hinten anrasierte Haare

Helle Teint

Beide Männer waren identisch mit dunkelblauen Pullovern oder Strickjacken mit der Aufschrift "Polizei", dunkelblauen Cargohosen und schwarzen Schuhen mit weißen Schnürsenkeln bekleidet. Täter 2 hatte zudem ein Namensschild und hielt eine schwarze Baumwollmütze in der Hand.

Zeugen, denen die Männer aufgefallen sind bzw. die Angaben zu den Personen machen können oder eventuell weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

