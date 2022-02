Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Dieb auf frischer Tat ertappt + in Wohnhaus eingebrochen + unter Alkohol- und Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt

Dillenburg (ots)

Wetzlar- Dieb auf frischer Tat ertappt

Bereits am vergangenen Donnerstag (03.02.2022), um 17:10 Uhr, steckte ein 27-Jähriger in einem Supermarkt im Forum Nahrungsmittel, Getränke und Zigaretten ein. Ohne die Gegenstände zu bezahlen, verließ er das Einkaufszentrum. Eine Ladendetektivin sprach den in Gießen wohnhaften Dieb an und informierte die Polizei. Diese stellten die Personalien fest. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 70 Euro. Der 27-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Leun-Biskirchen: in Wohnhaus eingebrochen

Gestern (07.02.2022) hebelten Unbekannte ein Fenster des Einfamilienhauses in der Straße "Taunusblick" auf und drangen in das Gebäude ein. Sie durchwühlten sämtlich Räume. Offenbar hatten es die Diebe auf Bargeld abgesehen. Der Schaden wird mit 1.300 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Schwalbach: unter Alkohol- und Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt

Ein 20-Jähriger fuhr gestern Abend (07.02.2022) mit seinem Peugeot auf der Landesstraße 3053 aus Richtung Schwalbach kommend in Richtung Nauborn. Um 19:23 Uhr verlor er die Kontrolle über seinen weißen Kleinwagen, kam nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die herbeigeeilten Wetzlarer Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer. Ein Test brachte es auf 1,97 Promille. Zudem stand der 20-Jährige unter Drogeneinfluss. Ein Drogentest wies den Konsum von THC und Amphetamin nach. Hinzu kam, dass sein weißer Kleinwagen nicht zugelassen war. Der aus einem Wetzlarer Stadtteil stammende Fahrer hatte nicht zugelassene Kennzeichen, die für einen anderen Pkw ausgegeben waren, an dem Fahrzeug angebracht. Offensichtlich wollte er den Eindruck einer Zulassung erwecken. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird mit 50 Euro beziffert. Der Wetzlarer musste mit zur Polizeistation. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe. Auf den 20-Jährigen kommen Anzeigen wegen Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu. Zudem muss er sich wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

