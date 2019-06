Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unbekannter entblößt sich gegenüber einer Frau

Polizei Wetzlar sucht Zeugen - Diebe knacken Container auf Hörnsheimer Firmengelände -

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Exhibitionist entblößt sich -

Heute Morgen (07.06.2019) trieb ein Exhibitionist im Bereich der Straße "Vogelsang" sein Unwesen. Der Mann stand mit einem schwarzen Fahrrad in der Verlängerung des Vogelsangs in Richtung des kleinen Waldstücks. Als sich sein Opfer ihm näherte, ließ er vor der Frau die Hose herunter. Der Mann hatte nach Einschätzung des Opfers ein südländisches Aussehen. Er war etwa 45 Jahre alt, ca. 178 cm groß und hatte kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine Jeanshose sowie ein Jeanshemd. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Hörnsheim: In Container eingestiegen -

In der Nacht von Donnerstag (06.06.2019) auf Freitag (07.06.2019) suchten Diebe in der Straße "Am Surbach" das Gelände einer Maschinenbaufirma auf. Dort brachen sie das Vorhängeschloss eines Containers auf und griffen sich mehrere Reifensätze. Die Anzahl der gestohlenen Pneus und der Wert der Beute können derzeit noch nicht benannt werden. Zeugen, die die Täter zwischen 19.00 Uhr und 08.00 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

