Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - In Post und Firmen eingestiegen - Wetzlarer wird vom eigenen Auto überrollt - Auto, Gehweg, Fassade und Garage beschmiert - Franzosen in Wetzlar zerkratzt -

Dillenburg (ots)

--

Dietzhölztal-Ewersbach: In Post eingestiegen -

Auf Beute aus der Postfiliale in der Hauptstraße hatten es unbekannte Diebe in der vergangenen Nacht abgesehen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchwühlten die Filiale. Momentan kann noch nicht genau gesagt werden, was die Einbrecher mitgehen ließen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Dienstagabend (04.06.2019), gegen 23.00 Uhr und Mittwochmorgen (05.06.2019), gegen 08.45 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit an der Post Personen oder Fahrzeuge auffielen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: Überseecontainer geknackt -

Im Zeitraum von Freitag (31.05.2019) bis zum heutigen Morgen (05.06.2019) stiegen Diebe in eine Firma in der Straße "Im Heerfeld" ein. Sie durchschnitten den Zaun und machten sich an einem auf dem Gelände des metallverarbeitenden Betriebes stehenden Container zu schaffen. Hieraus ließen sich gebrauchte Monitore sowie mehrere Autoreifen mitgehen. Angaben zum Wert der Beute können noch nicht gemacht werden. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf etwa 100 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Flammersbach: Über Fenster in Firma eingestiegen -

Eine auf Fahrzeugplanen spezialisierte Firma rückte in der vergangenen Nacht in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen Dienstagabend (04.06.2019), gegen 18.30 Uhr und Mittwochmorgen (05.06.2019), gegen 07.15 Uhr suchten die Einbrecher das Gelände in der Siemensstraße auf und stiegen über ein Fenster ein. Sie griffen sich unter anderem einen Router sowie Getränke und ließen einen Schaden von ca. 500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar-Berghausen: Wetzlarer von Audi überrollt -

Mit schweren Verletzungen überstand ein 79-jähriger Autofahrer gestern Abend (04.06.2019) einen kuriosen Unfall. Der in Wetzlar lebende Audifahrer hatte seinen A3 an einem Wirtschaftsweg zwischen der B277 und Berghausen abgestellt. Anschließend setzte er sich auf eine Bank. Plötzlich geriet der Audi in Bewegung und rollte in Richtung einer Böschung. Bei dem Versuch den rund 1,3 Tonnen schweren Wagen aufzuhalten geriet der Wetzlarer unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Letztlich rollte der A3 etwa 10 Meter eine Böschung hinunter und blieb an einem Baum hängen. Zeugen hörten zufällig den Aufprall, übernahmen die Erstversorgung des Verunglückten und informierten die Rettungsleitstelle. Nach einer ersten Einschätzung einer Rettungswagenbesatzung kam er mit Verdacht auf mehrere Rippenbrüche und diverse Quetschungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Schäden an dem A3 können derzeit noch nicht beziffert werden.

Wetzlar: Hoher Schaden nach Schmierereien an Fassade und Auto -

Am Montagabend (03.06.2019) schmierten Unbekannte in der Straße "Vogelsang" Farbe großflächig auf einen BMW, auf den Gehweg, gegen eine Hausmauer und gegen ein Garagentor. Offensichtlich verspritzten die Täter die dickflüssige Abtönfarbe aus Tuben heraus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten zwischen 22.45 Uhr und 23.50 Uhr herumschmierten. Die Schäden belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 5.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Schmierfinken im Vogelsang beobachtet? - Wem sind dort in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? - Haben die Unbekannten ihre Schmierereien in den Sozialen Medien geteilt?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Franzosen zerkratzt -

Schäden von rund 600 Euro ließen Unbekannte in der Römerstraße an einem grauen Peugeot 308 sowie einem roten Citroen C5 zurück. Die Franzosen parkten am Dienstag (04.06.2019), zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr in unmittelbarer Nähe des Torbogens. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die hintere Tür der Beifahrerseite des Peugeot und in den hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite des Citroen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

