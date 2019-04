Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:Einbruch in Auto und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein 34-jähriger Seat-Lenker, als er die K 3325 von Wasseralfingen in Richtung Affalterried befuhr. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Am Donnerstagmittag fuhr eine 48-jährige VW-Lenkerin gegen 12.30 Uhr im Einmündungsbereich Walkstraße/Alte Heidenheimer Straße auf den Pkw eines 43-jährigen Ford-Fahrers auf, wodurch Sachschaden entstanden ist.

Aalen: In Pkw eingebrochen

Ein Unbekannter drang zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen über die Scheibe der Fahrertüre in einen verschlossenen Pkw Skoda ein und entwendete aus dem Innenraum zwei Geldbeutel, 3 EC-Karten, Bargeld sowie 3 kleine Buddas, vom Armaturenbrett des Fahrzeuges. Der Pkw war zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Zapf-Straße abgestellt gewesen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Ein unter Alkoholeinwirkung stehender 79-jähriger Mercedes-Lenker war am Freitagmorgen gegen 5 Uhr gegen einen geparkten Pkw Opel gefahren, der in der Weilerstraße abgestellt war. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, hielt den Unfallverursacher zunächst an, der dann aber weiterfuhr. Er konnte kurze Zeit später von der Polizei festgestellt werden und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. An dem Opel entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zwei Unfälle beim Ausparken

Schwäbisch Gmünd:

Eine 19-jährige Fiat-Lenkerin beschädigte am Donnerstag gegen 13 Uhr beim Ausparken einen daneben geparkten Pkw VW, der auf einem Parkplatz der Heidenheimer Straße abgestellt war. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mutlangen:

Einen Schaden von ca. 2500 Euro verursachte am Donnerstag eine 67-jährige Fahrzeuglenkerin, als sie gegen 12 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke auf die hinter ihr auf der Gmünder Straße haltenden Pkw einer 52-jährigen Fahrzeuglenkerin auffuhr.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren von einem Grundstück auf die Hauffstraße übersah ein 25-jähriger VW-Lenker am Donnerstag, gegen 16.25 Uhr den heranfahrenden Pkw einer 68-jährigen Audi-Lenkerin. Da bei dem Verursacher der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

Jagstzell: Verkehrsunfallflucht

3.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 9:30 Uhr und 12:40 Uhr an einem in der Bergstraße geparkten Daimler Benz.

Die Polizei Ellwangen bittet Zeugen sich unter Telefon 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen-Röhlingen: Fehler beim Ausparken

Beim Ausfahren aus einem Grundstück übersah am Donnerstag kurz vor 20:00 Uhr ein 55-Jähriger in seinem VW Golf einen in der Regerstraße abgestellten PLW der Marke Daimler-Benz. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

