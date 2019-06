POL-LDK: - Unfallflucht auf der Rückseite des Herborner Bahnhofs - Zafira in Wetzlar aufgebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Herborn: Parkplatzrempler in der Littau -

Auf dem Pendlerparkplatz auf der Bahnhofsrückseite beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen schwarzen dreier BMW. Der Wagen stand am 05.06.2019 (Mittwoch), im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 18.20 Uhr auf dem Schotterparkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den BMW. Am Blech blieb weiße Farbe zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Karambolage am Mittwoch in der Littau beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen weißen Wagen machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Portemonnaie aus Zafira erbeutet -

Nach einem Autoaufbruch am Donnerstagmorgen (06.06.2019) in der Straße "Dillufer" bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr machte sich der Dieb an einem weißen Opel Zafira zu schaffen. Er brachte eine Scheibe zum Platzen und griff sich aus der Mittelkonsole ein Portemonnaie. Mit der Geldbörse fielen ihm 70 Euro Bargeld sowie Personalausweis, Führerschein und Kundenkarten in die Hände. Für die neue Scheibe werden rund 250 Euro fällig. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

