POL-LDK: - Crossmaschine in Breitscheid gestohlen - Verkehrsdienst erwischt Gurtmuffel, Schnellfahrer und Handybenutzer - Am Lidl bestohlen - Zigarette löst Brand aus - Bremsen defekt? Auffahrunfall!

Breitscheid: Vollcrossmaschine gestohlen -

In der Nacht von Mittwoch (22.05.2019) auf Donnerstag (23.05.2019) verschwand aus einer Garage in der Medenbacher Straße eine Vollcrossmaschine. Die Täter öffnete das nicht verschlossene Tor und griffen sich die rund 1.500 Euro teure Maschine. Die Grundfarbe der Maschine ist orange. Der Besitzer hat jedoch mehrere, meist blaufarbene, Aufkleber aufgebracht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Maschine machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Sicherheitsgurte nicht angelegt, Handy in der Hand und Gasfuß -

Mit Verkehrskontrollen am Burger Kreisverkehr und am Steinringsberg nahmen die Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill am Freitag vergangener Woche (24.05.2019) Verkehrssünder ins Visier. Morgens rückten Gurtmuffel und Handysünder am Kreisverkehr in Burg in den Fokus der Verkehrsexperten, die dabei von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden. Zwischen 08.30 Uhr und 11.00 Uhr erwischten sie 30 (in Worten dreißig) nicht angeschnallte Autoinsassen. Die Gurtmuffel wurden mit je 30 Euro zur Kasse gebeten. Lediglich ein Fahrzeugführer konnte seine Finger nicht von seinem Handy lassen. Dies kostet ihn 100 Euro und er bekommt zudem einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei eingetragen. An dem von Fahrradfahrern viel benutzten Knotenpunkt der Radverbindung von Herborn nach Dillenburg sowie in Richtung Aartalsee und Krombachtalsperre stoppten die Polizisten insgesamt 27 Biker. Lediglich vier Fahrräder wiese geringe Mängel auf, die Biker konnten ihre Touren jedoch weiter fortsetzen. Nachmittags, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, bezogen die Ordnungshüter an der B 255 zwischen Herborn und Driedorf mit Geschwindigkeitsmesstechnik Stellung. Dort gilt Tempo 100 - gemessen wurde der Verkehr in Richtung Westerwald, als auch in Richtung Herborn. Die gute Nachricht vorweg: keiner der gemessenen Fahrzeuge befand sich im Bereich eines Fahrverbotes, das ab Tempo 141 km/h gedroht hätte. 11 Fahrzeugführer erreichten Geschwindigkeiten zwischen 121 und 135 km/h. Auf sie kommen Bußgelder zwischen 70 und 120 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. Für einen Holzlaster endete die Fahrt am Steinringsberg. Seine Wägung brachte es auf 55,5 Tonnen, anstelle der erlaubten 40 Tonnen. Hier kommen auf den Fahrer und den Transportunternehmer jeweils 475 Euro Bußgeld zu. Nachdem das Übergewicht durch umladen auf einem zweiten Transporter ausgeglichen worden war, ging die Tour weiter.

Dillenburg: Am Lidl bestohlen / Polizei sucht Zeugen -

Ein dreister Dieb schlug am Samstagabend (25.05.2019) auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Herwigstraße zu. Gegen 17.55 Uhr war eine Dillenburgerin damit beschäftigt Lebensmittel vom Einkaufswagen in ihren Pkw zu laden. Unbemerkt schaffte es der Dieb aus der Manteltasche der Seniorin den Geldbeutel zu ziehen und sich anschließend mit seiner Beute aus dem Staub zu machen. Als sie den Diebstahl bemerkte, fiel ihr eine in direkter Nähe stehende Osteuropäerin auf. Die Frau war in Begleitung eines etwa vier bis fünf Jahre alten Mädchens. Ob die Frau im Zusammenhang mit diesem Diebstahl steht, ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Die Ermittler der Dillenburger Polizei suchen Zeugen. Wer hat den Diebstahl am Samstagabend auf dem Lidl-Parkplatz beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar: Zigarette löst vermutlich Brand aus -

Ein Brand in einem Reihenhaus in der Straße "Heidenstock" rief am frühen Samstagmorgen (25.05.2019) die Wetzlarer Feuerwehr auf den Plan. Gegen 03.35 Uhr bemerkte ein Bewohner den Brand im Schlafzimmer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die beiden Bewohner retteten sich ins Freie, sie zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu. Momentan geht die Polizei davon aus, dass eine brennende Zigarette im Schlafzimmer den Brand auslöste. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar - Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Hüttenberg-Rechtenbach: Nach Auffahrunfall Wagen sichergestellt -

Vermutlich wegen technischer Mängel prallte am Samstagnachmittag (25.05.2019) ein Transporter auf einen vor ihm haltenden Cadillac. Der 19-jährige Frankfurter in seinem Peugeot Boxer war gegen 15.15 Uhr auf der Frankfurter Straße unterwegs. Am Kreisverkehr stoppte vor ihm der 51-Jährige in seinem Cadillac, worauf der Peugeot in dessen Heck prallte. Der im Schöffengrund lebende Cadillacfahrer klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Ein Rettungswagen brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Unfallfahrer beteuerte mehrfach gegenüber der Polizei, dass beim Versuch den Peugeot zum Stehen zu bringen die Bremsen versagt hätten. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Sicherstellung des Boxers und dessen technische Untersuchung an. Die Blechschäden an den beteiligten Fahrzeugen summieren sich auf rund 6.000 Euro.

