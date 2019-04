Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Wohnungseinbruch in Dillenburg - Zeugen nach Fluchten in Niederscheld und Ehringshausen gesucht - Biker stürzt - Überschlag mit BMW - Einbrüche in Erda und Burgsolms - Hakenkreuze in Rechtenbach...

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Wohnungseinbruch -

Ein Einfamilienhaus in der Herwigstraße rückte am Ende der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. In der Nacht von Donnerstag (04.04.2019) auf Freitag (05.04.2019) verschafften sie sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Zimmer. Ob sie Beute machten, kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden summieren sich auf ca. 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: Unfallflucht im Rosenweg -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte am Mittwoch (03.04.2019) an einem vor der Lebenshilfeeinrichtung im Rosenweg geparkten Kleinbus zurückließen. Zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr touchierte der flüchtige Fahrzeugführer den weißen Crafter auf der Fahrerseite an der vorderen Stoßstange und dem vorderen Kotflügel. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Ehringshausen: Pfosten und Geländer an Sportstudio gerammt / Polizei fahndet nach dunklem Pkw -

Am Samstag (06.04.2019) beschädigte der Fahrer eines schwarzen Pkw beim Rückwärtsfahren einen Pfosten sowie das Geländer des Treppenaufgangs zu einem Sportstudio in der Bahnhofstraße. Eine Videoanlage nahm den Unfall auf. Allerdings sind auf den Bildern die Kennzeichen des dunklen Pkw nicht zu erkennen.

Gegen 21.26 Uhr hält der schwarze Wagen - ein Opel Astra oder ein 1-er BMW - auf dem Parkplatz. Gegen 21.30 Uhr kehren zwei Personen zum Wagen zurück. Der Fahrer stieg ein, der zweite Mann blieb vor dem Fahrzeug stehen. Der Pkw setzt zurück und kracht gegen den Pfosten sowie gegen das Treppengeländer. Fahrer und Beifahrer schauen sich den Schaden am Fahrzeug und der Treppe an und versuchen sogar noch den Pfosten wieder aufzurichten. Anschließend steigen sie ein und fahren davon. Die Reparatur des Schadens wird etwa 500 Euro kosten. Auch an dem schwarzen Pkw wird am Heck ein Schaden zurückgeblieben sein. Der Fahrer war schlank und dunkel gekleidet. Sein Beifahrer war etwas größer, von dicklicher Statur und trug Bluejeans mit einem Pullover oder T-Shirt mit einem hellen Aufdruck auf der Brust.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Unfall am Eingang zum Sportstudio beobachtet? - Wer kann Angaben zu dem schwarzen Pkw oder dessen Insassen machen? - Wo ist ein kompakter schwarzer Pkw mit einem frischen Heckschaden aufgefallen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Katzenfurt: Biker und Sozia verletzt -

Leichte Verletzungen zogen sich ein 26-jähriger Motorradfahrer und seine 20-jährige Mitfahrerin am Samstagabend (06.04.2019) bei einem missglückten Überholmanöver auf der B 277 zu. Gegen 17.40 Uhr war die Maschine von Katzenfurt in Richtung Ehringshausen unterwegs. In Höhe der Zufahrt zur Tank- und Rastanlage der A45 setzte der Biker zum Überholen eines vorausfahrenden Wohnmobils an und unterschätzte dabei offensichtlich die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Lupos. Beim Wiedereinscheren touchierte der aus Waldsolms stammende Motorradfahrer den linken Außenspiegel des Lupos, verlor die Kontrolle über seine Honda und krachte frontal in einem dem Lupo folgenden Audi. Die 62-jährige Lupofahrerin aus Sinn sowie die 22-jährige Audifahrerin aus Ehringshausen kamen mit dem Schrecken davon. Der Gesamtsachschaden summiert sich auf mindestens 6.000 Euro.

Hohenahr-Erda: BMW-Zentrale meldet verunglückten Autofahrer -

Nach einem Überschlag und dem Auslösen der Airbags setzte die Fahrzeugtechnik eines X3 am Samstag (06.04.2019) automatisch einen Notruf an die BMW-Zentrale ab. Die Mitarbeiter alarmierten die Rettungsleitstelle, die wiederum die Herborner Polizei informierte. Der 27-jährige Fahrer des SUV war gegen 17.34 Uhr auf der Landstraße zwischen Großaltenstädten und Mudersbach unterwegs. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholkonsum geriet der Wagen auf der kurvenreichen Strecke auf den rechten Fahrbahnrand. Der in Hohenahr lebende Mann verlor die Kontrolle über den BMW, kommt nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und landet wieder auf den Rädern. Der Unfallfahrer trug lediglich Prellungen davon, er wurde im Wetzlarer Krankenhaus behandelt. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt im Klinikum durchführte. Den Totalschaden am BMW schätzen die Ordnungshüter auf rund 80.000 Euro. Auf den Promillefahrer kommt nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Hohenahr-Erda: Einbruch in Metallbaufirma -

Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe suchten Einbrecher am Wochenende in der Gewerbestraße das Weite. Die Diebe hebelten ein Bürofenster der Firma auf und stiegen ein. Sie durchwühlten Schränke und ließen das Geld mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen Samstagmittag (06.04.2019), gegen 12.15 Uhr und Montagfrüh (08.04.2019), gegen 05.30 Uhr beobachtet? Wem sind in dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge in der Gewerbestraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Mülltonnen angesteckt -

Nachdem in der Wiesenstraße, am Nachbarschaftszentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Niedergirmes, drei Mülltonnen durch einen Brand beschädigt wurden, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am frühen Sonntagmorgen (07.04.2019), gegen 05.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Wetzlarer Feuerwehr. Zwei graue und eine braune Mülltonne standen am Zentrum in Flammen. Die Brandbekämpfer rückten an und löschten die Flammen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.600 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte die Tonnen in Brand steckten. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu den Zündelern machen? Wem sind zur genannten Zeit Personen in der Wiesenstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Hakenkreuze und Beleidigung geschmiert -

Am Samstagmorgen (06.04.2019), in der Zeit von 06.30 Uhr bis 07.15 Uhr beschmierten Unbekannte in der Frankfurter Straße Werbeschilder einer Fahrschule. Die Täter brachten mit Sprühfarbe zwei Hakenkreuze und die Beleidigung "Hurensohn" auf die Schilder auf. Der Staatsschutz der Wetzlarer Polizei ermittelt wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zu den unbekannten Sprayern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Albshausen: Vandalen am Heimatmuseum -

Unbekannte Vandalen machten sich am Heimatmuseum in der Bahnhofstraße zu schaffen. Zwischen Samstagabend (07.04.2019), gegen 17.00 Uhr und Sonntagnachmittag (07.04.2019), gegen 14.00 Uhr beschädigten sie zwei Fenster sowie den an der Straße aufgestellten Schaukasten des Museums. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Beute aus zwei Autos -

In der Lahnstraße hatten es Diebe auf Beute aus zwei Pkw abgesehen. Im Zeitraum von Freitag (05.04.2019), gegen 16.00 Uhr bis Samstag (06.04.2019), gegen 09.30 Uhr, machten sie sich an einem weißen Opel Astra sowie einem blauen VW Golf zu schaffen und suchten im Inneren nach Wertsachen. Ihnen fielen ein Schlüsselbund und ein Paket mit einem Kleid in die Hände. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten unter Tel.: (06441) 9180 die Wetzlarer Polizei zu informieren.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell