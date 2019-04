Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Beziehungsstreit eskaliert in Dillenburg - Diebe haben es in Mittenaar-Offenbach und in Lahnau-Dorlar auf Zigaretten abgesehen -

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Beziehungsstreit eskaliert -

Gestern Morgen (04.04.2019) endete der Beziehungsstreit eines Pärchens mit einer handfesten Auseinandersetzung. Die Beziehung der 21-jährigen Frau mit dem Täter ist bereits seit Monaten beendet. Offensichtlich wollte der in Lüneburg lebende Mann sie am gestrigen Morgen in der Berliner Straße, in Höhe eines Kindergartens, nochmals zur Rede stellen. Letztlich eskalierte der Streit: Der Ex-Freund schlug zu, zog der Frau an den Haaren und biss ihr in die Hand. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Das Opfer wurde im Krankenhaus ambulant behandelt und durfte anschließend wieder nach Hause. Die Dillenburger Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 23-Jährigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Mittenaar-Offenbach: In Getränkemarkt eingebrochen -

In der Nacht von gestern (04.04.2019) auf heute (05.04.2019) stiegen Diebe in ein Getränkelager des EDEKA-Marktes an der B 255 ein. Zwischen 20.10 Uhr und 04.55 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Markt. Anschließend brachen sie den Zigarettenautomaten auf und durchwühlten das Büro. Wieviel Zigaretten sie mitgehen ließen und ob sie im Büro zudem Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter in der vergangenen Nacht beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge an dem Getränkemarkt auffielen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau-Dorlar: Einbrecher greifen sich Zigaretten -

Bei einem Blitzeinbruch in den Nettomarkt in der Straße "Beim Eberacker" erbeuteten die Dieb eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Heute am frühen Morgen (05.04.2019), gegen 03.27 Uhr lösten sie durch den Einbruch die Alarmanlage aus. Trotzdem hebelten sie an den Kassen die Sicherheitsjalousien der Zigarettenregale auf und griffen sich die Packungen. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher heute Morgen beobachtet? Wem sind nach 03.30 Uhr Personen oder ein schnell fahrendes Fahrzeug im Bereich des Nettomarktes aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler unter Tel.: (06441) 9180.

