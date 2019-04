Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Schülerin in Wetzlar überfallen

Polizei bittet um Mithilfe - Unfallfluchten in Herborn, Dillenburg und Driedorf - BMW ausgeschlachtet - Diebe im Bauhof - Mercedes zerkratzt -

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Trio überfällt Schülerin / Polizei bittet um Mithilfe -

Heute Morgen (02.04.2019) überfielen drei Jugendliche eine Schülerin der Goetheschule. Die beiden Jungen und das Mädchen hatten es auf Bargeld abgesehen. Die Polizei bittet bei der Identifizierung des Trios um Mithilfe.

Gegen 11.40 Uhr war die 17-jährige Schülerin von der Frankfurter Straße zum Kinderhaus Kunterbunt gelaufen. Neben dem Kinderhaus führt ein kleiner Weg zur Rückseite der Goetheschule. Die Wetzlarerin ging diesen Weg hinunter, kurz hinter einer kleinen Treppe, auf dem Platz vor der großen Treppe der Schule, traf sie auf die zwei Jungs und das Mädchen. Einer der Jungs kam direkt auf sie zu und fragte: "Was machst du hier?". Sie wolle zur Schule, entgegnete sie, worauf das Mädchen auf sie zukam und sie fragte, warum sie ihren Freund ansprechen würde. Es entstand ein Streitgespräch, in dessen Verlauf das Mädchen ihr mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Jetzt kam der zweite Junge und wollte wissen, ob sie Geld dabei habe. Er riss ihr den Rucksack von der Schulter, öffneten ihn und schüttete den Inhalt auf den Boden. Als er nichts fand, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht, anschließend ging das Trio die Treppe in Richtung Kinderhaus davon. Das Opfer trug Prellungen davon.

Die Schülerin beschreibt die Täter wie folgt:

Der erste Junge war ca. 19 Jahre alt, zwischen 180 und 185 cm groß und schlank. Ihrer Einschätzung nach stammte er aus Afghanistan oder Persien. Er hatte insgesamt eine gepflegte Erscheinung, schwarze kurze lockige Haare, trug schwarze Jogginghosen, einen schwarzen Kapuzenpullover und weiße Schuhe. Er sprach Deutsch.

Sein Komplize war etwa gleichalt, etwa 175 cm groß und ebenfalls Afghane oder Perser. Er wirkte insgesamt muskulöser als der erste Täter und hatte schwarze kurze hochgegelte Haare. Er war mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen glänzenden Jacke und dunklen bzw. blauen Schuhen bekleidet.

Das Mädchen war zwischen 16 und 17 Jahre alt, etwa 160 - 165 cm groß und hatte ein nordafrikanisches Aussehen. Sie hatte eine leicht korpulente Figur und trug schwarze Hosen, eine schwarze Bomberjacke, ein lila T-Shirt sowie weiß/schwarze Turnschuhe. Auffällig waren ihre großen Kreolen-Ohrringe, eine schwarze Kunstledertasche sowie sein goldenes Armband am rechten Handgelenk.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall heute Morgen gegen 11.40 Uhr im Bereich der Goetheschule beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität der beiden Jungen und des Mädchens machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg: Flucht am Zwingel -

In der Straße "Am Zwingel", in der Dillenburger Innenstadt, machte sich ein Unfallfahrer nach einer Kollision mit einem geparkten VW aus dem Staub. Der Polo stand vom 01.04.2019 (Montag), gegen 11.00 Uhr bis zum 02.04.2019 (Dienstag), gegen 11.00 Uhr gegenüber der Hausnummer 4. Beim Rangieren touchierte ein Autofahrer den silberfarbenen Polo an der hinteren Stoßstange und ließ einen Schaden von ca. 600 Euro zurück. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Airbags und Lenkräder gestohlen -

Auf das Interieur verschiedener BMW hatten es Diebe bei einem Kfz-Händler abgesehen. In der Nacht von Montag (01.04.2019) auf Dienstag (02.04.2019) suchten sie das Gelände in der Straße "Auf der Langaar" auf. Sie schlugen die Seitenscheiben von vier Fahrzeugen ein und bauten Lenkrad, Tacho sowie die Frontscheinwerfer aus. Der Wert der Beute liegt bei rund 15.000 Euro, die Sachschäden durch den Ausbau schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter auf dem Gelände des BMW-Händlers beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Flucht in der Bürgermeisterwiese -

Nach einem Parkplatzrempler vor einem Fitnessstudio bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Montag (01.04.2019), zwischen 9.20 Uhr und 10.45 Uhr parkte dort ein silberfarbener VW Touran. Offensichtlich beim Rangieren touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer die linke Fahrzeugseite und ließ einen Schaden von rund 2.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Driedorf: Flucht in der Heunwiese -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Montagnachmittag (01.04.2019) in der Heunwiese zurückließ. Gegen 15.55 Uhr stellte der Besitzer seinen schwarzen Golf auf einen Parkplatz der Post ab. Als er gegen 16.05 Uhr zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden. Es fanden sich Kratzer auf der Beifahrerseite, die vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau-Dorlar: Dieb bedienen sich am Bauhof -

Am Wochenende suchten Diebe den Bauhof in der Straße "Am Römerlager" auf. Zwischen Freitagabend (29.03.2019) und Samstagmorgen (30.03.2019) durchtrennten die Täter den Grundstückzaun und ließen unter anderem Rüttelplatten, Stemmhammer sowie Bohrhammer mitgehen. Eine genaue Liste der gestohlenen Baumaschinen liegt der Polizei noch nicht vor. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe am Wochenende am Bauhof beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: "W126" am Friedhof zerkratzt -

Einen Lackschaden von ca. 1.500 Euro ließen Vandalen an einem am Friedhof geparkten Daimler Benz zurück. Am Samstag (30.03.2019), zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr trieben die Täter Kratzer in den Lack des blauen Oldtimers der Baureihe "W126". Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

