Leun-Niederbiel - Betrunken Unfall verursacht

Am Dienstagabend (02.04.2019) gegen 22:55 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Opel die Landesstraße 3020 von Niederbiel in Richtung Leun. An einer Bushaltestelle hielt der aus Ehringshausen stammende Mann zum Telefonieren an. Hinter ihm fuhr ein silberner Nissan Juke. Der 56-jährige Nissan-Fahrer fuhr gegen den an der Bushaltestelle stehenden Opel Zafira auf und verursachte einen Schaden von 1.100 Euro. Die hinzugerufenen Wetzlarer Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei dem aus Braunfels stammenden Juke-Fahrer. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,07 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Wetzlar- in Kneipe eingebrochen

Dreiste Diebe machten sich in der Nacht von Dienstag (02.04.2019) auf Mittwoch (03.04.2019) an der Eingangstür einer Gaststätte in der Silhöfer Straße zu schaffen. Gegen 04:00 Uhr hörte eine Anwohnerin einen Knall. Vermutlich um diese Uhrzeit drangen die Diebe in die Kneipe ein. Sie brachen die Eingangstür auf und gelangten in die Gaststätte. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Kasse und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Falsche Polizeibeamte rufen an, Angeblicher Kriminalpolizist erkundigt sich nach Einbrüchen in der Nachbarschaft

Wetzlar - Büblingshausen: Falsche Polizeibeamte versuchten am gestrigen Abend (02.04.2019) eine ganze Reihe von Wetzlarer Bürgern am Telefon auszukundschaften. Die angeblichen Kriminalpolizisten fragten die Anwohner der Christian-Rübsamen-Straße und den umliegenden Straßen, ob sie einen Einbruch in der Nachbarschaft mitbekommen hätten. Ab 19:20 Uhr meldeten sich die Anwohner bei der Polizei in Wetzlar und teilten die Anrufe mit. Alle waren sensibilisiert, erkannten die Betrüger und beendeten die Gespräche sofort. Einige fragten, warum die vermeintlichen Polizisten von einer auswärtigen Telefonnummer anrufen. Die Gauner erzählten die Legende, diese Telefonnummer sei speziell für diesen Einsatz freigeschaltet. Zwei der Wetzlarer riefen die Nummer sogar zurück. Zu hören bekamen sie eine Bandansage mit dem Hinweis, die Anzahl der Einbrüche sei zurückgegangen.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Maschen am Telefon und gibt folgende Tipps:

-Lassen Sie sich nicht auf Gespräche mit den falschen Polizisten ein -Beenden Sie das Telefonat sofort -Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen und Bekannten über diese Maschen -Rufen Sie immer unter der Telefonnummer bei der örtlichen Polizeidienststelle an und überprüfen Sie die Richtigkeit der gemachten Angaben. -Geben Sie niemals persönliche Daten oder finanzielle Verhältnisse preis.

