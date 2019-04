Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Niederscheld -unter Drogeneinfluss gefahren

Unter dem Einfluss von Drogen ist am gestrigen Abend (03.04.2019) ein 28-Jähriger aus Angelburg gefahren. Die Dillenburger Polizisten kontrollierten den BMW-Fahrer in Niederscheld. Bei der Kontrolle gegen 19:35 Uhr ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der 318i-Fahrer musste mit zur Polizeistation. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn ermitteln die Beamten nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

Herborn - Schlägerei am Bahnhofsvorplatz

Die Herborner Ordnungshüter rückten am Mittwochabend (03.04.2019) um 20:25 Uhr zu einer Schlägerei am Fußgängerüberweg in der Augustastraße vor dem Bahnhof aus. Mehrere Personen waren in einen handfesten Streit geraten. Einer schlug in dessen Verlauf gleich zwei Beteiligten mehrfach ins Gesicht. Danach flüchtete der Schläger in einen in der Nähe befindlichen Einkaufsmarkt. Die Polizisten nahmen den 16-jährigen Schläger fest. Der junge Mann machte keine Angaben zur seiner Person, so dass die Schutzleute ihn zur Identitätsfeststellung zur Polizeistation Herborn brachten. Dort übergaben sie den alkoholisierten Jugendlichen an Familienangehörige. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

Sinn-Fleisbach - Bauteile von Kran abmoniert und gestohlen

Irgendwann, zwischen Freitag (29.03.2019), 17:00 Uhr und Mittwoch, (03.04.2019) 07:30 Uhr stahlen Unbekannte mehrere Bauteile eines Hochbaukrans. Die Baustelle befindet sich in der Johann-Straße-Straße. Die dreisten Diebe montierten die Bauteile des Krans ab und flüchteten unerkannt. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau-Dorlar - Rasenmäher aus Gartenhütte geklaut

Unbekannte Diebe machten sich bereits in der vergangenen Woche an einem Gartenhaus in Lahnau-Dorlar zu schaffen. Zwischen Dienstag (26.03.2019), 12:00 Uhr und Donnerstag (28.03.2019), 16:00 Uhr brachen Unbekannte das Gartenhaus in der Feldgemarkung Schwalbengraben auf. Aus dem Inneren der Hütte stahlen sie einen Benzinrasenmäher. Der Schaden wird auf 550 Euro beziffert. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen dem 26.03.2019 und dem 28.03.2019 in der Feldgemarkung aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Autos zerkratzt: Ehringshausen: Gestern Mittag (03.04.2019) um 12:45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter die Beifahrerseite eines in der Bahnhofstraße abgestellten weißen Seat. Der Leon stand auf dem Parkplatz einer Bäckerei. Als der Besitzer des Seat den Gauner entdeckte, flüchtete dieser. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Ehringshausen unter der Tel.: (06443) 83030 entgegen.

Wetzlar-Nauborn: Der Nissan-Fahrer stellte seinen roten Micra am Montag (01.04.2019) auf dem Parkplatz vor der Eisdiele in der Wetzlarer Straße ab. Unbekannte zerkratzten zwischen 15:30 Uhr und 17:40 Uhr die rechte Fahrzeugseite und hinterließen einen Schaden von 200 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Am Dienstag (02.04.2019) parkte die Besitzerin eines blauen Skoda Citigo in der Straße Blankenfeld. Sie wartete auf dem Parkstreifen Höhe der Fröbelschule in ihrem Auto. Um 12:55 Uhr ging ein Jugendlicher an dem Skoda vorbei und zerkratzte die rechte Autoseite in voller Länge. Er hinterließ einen Schaden von 1.200 Euro und flüchtete in das dortige Wohngebiet. Der Jugendliche soll 14-16 Jahre alt sein, er war groß und schlank. Seine Haare vermutlich dunkelblond und er hatte eine helle Haut. Wer kann Angaben zu dem Jugendlichen machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

