Polizei Wolfsburg

POL-WOB: ERGÄNZUNG: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Bedrohungslage

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

06.08.2026

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Wolfsburger Innenstadt. Zuvor ging der Hinweis eines Zeugen bei der Polizei Wolfsburg ein, der eine mögliche bevorstehende Bedrohungslage an verschiedenen Örtlichkeiten im Wolfsburger Stadtgebiet meldete (wir berichteten).

Nach bisherigem Ermittlungsstand teilte ein Hinweisgeber der Polizei mit, in einem Gespräch mit einem der Tatverdächtigen von einer geplanten Bedrohungslage am Wolfsburger Rathaus erfahren zu haben, bei dem auch von der Beteiligung einer Schusswaffe die Rede gewesen sei.

Die Polizei stufte diese Schilderung als ernstzunehmend ein und veranlasste unverzüglich die Einleitung weiterer polizeilicher Maßnahmen, darunter die Anforderung eines Spezialeinsatzkommandos aus Hannover und die Entsendung von Polizeikräften zum Wolfsburger Rathaus.

Aufgrund der zeitgleich eingeleiteten intensiven Ermittlungen wurde nach den beiden 34 Tatverdächtigen im Stadtgebiet gefahndet. Im Laufe des Donnerstagnachmittags wurden beide Gesuchten vorläufig festgenommen und für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße gebracht. Im Rahmen sich anschließender Wohnungsdurchsuchungen wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefährdung für die Bevölkerung. Es wurde niemand verletzt.

Aufgrund nicht vorliegender Haftgründe wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Freitagmorgen entlassen.

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