Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dresdener Ring 59

02.03.2024, 21.31 Uhr

In Wolfsburg setzten unbekannte Täter am späten Samstagabend einen Müllcontainer in der Straße Dresdener Ring in Brand.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Feuerwehr, als er am Samstag im Dresdener Ring einen brennenden Müllcontainer bemerkte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Müllcontainer bereits in Vollbrand und wurde vollständig zerstört.

Zwei Zeuginnen, welche sich in der Nähe des Müllcontainers aufhielten, konnten unmittelbar vor dem Brand eine Personengruppe im Bereich des Müllcontainers beobachten. Kurz nachdem sich die Personengruppe in Richtung Roter Platz entfernte, habe der Müllcontainer nach Angaben der Zeuginnen angefangen zu brennen.

Inwiefern die Personengruppe in Zusammenhang mit dem Brand steht ist Bestandteil der aktuellen polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissaraites in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell