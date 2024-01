Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Gartenlauben geraten in Brand - Polizei geht von Brandstiftung aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Ehmer Straße 08.01.2024, 21.12 Uhr

Abermals sind zwei Gartenlauben in Brand geraten und durch das Feuer total zerstört worden. Eine weitere Laube wurde durch Funkenflug beschädigt.

Der Schaden wird sich nach ersten Schätzungen auf 60.000 Euro belaufen.

Die Polizei geht auch in diesen Fällen von Brandstiftung aus.

Am Montagabend wurden gegen 21.12 Uhr über Notruf mehrere Feuer auf dem Gelände des Kleingartenvereins an der Ehmer Straße gemeldet.

Als erste Polizeikräfte am Ort eintrafen standen bereits die zwei Lauben in Vollbrand. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte die Brände. Insgesamt waren drei Lauben betroffen, von denen zwei komplett zerstört und eine weitere durch Funkenflug beschädigt wurde. Ob hier eine weitere Nutzung möglich ist wird derzeit geprüft.

Bereits am 25.12.2023, 27.12.2023 und zwei Tage vor Silvester gerieten in Kleingartenvereinen an der Heinrich-Nordhoff-Straße und der Mecklenburger Straße insgesamt 10 Gartenlauben in Brand wobei acht Lauben durch die Flammen komplett zerstört und zwei erheblich beschädigt wurden (wir berichteten). Durch den letzteren Brand erhöht sich die Zahl der zerstörten und beschädigten Lauben auf 13 mit einem Gesamtschaden von mindestens 150.000 Euro.

In allen Fällen kann die Polizei einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Personen kamen in allen Fällen zum Glück nicht zu Schaden.

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben. Ferner wurde bei den derzeit stattfindenden Brandermittlungen bekannt, dass verschiedene Laubenbesitzer ihre Gartengrundstück viedeoüberwacht haben. Die Ermittler bitten darum, diese Aufnahmen der Polizei zukommen zu lassen.

Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

