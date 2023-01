Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Peugeot-Fahrerin überholt trotz Gegenverkehr - Polizei sucht Geschädigte

Mariental (ots)

20.01.2023

Mariental, Bundesstraße 244

10.01.2023, 16.35 Uhr

Am Dienstagnachmittag vergangener Woche, 10.01.2023, kam es auf der Bundesstraße 244 zwischen Mariental und Grasleben durch eine 21 Jahre alte Peugeot-Fahrerin zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Verletzt wurde niemand.

Die Fahrerin war einer Streifenbesatzung am Dienstagnachmittag auf der B244 aufgefallen. Als die Beamten ihr Anhaltesignale gaben, erhöhte die 21-Jährige die Geschwindigkeit, um sich offensichtlich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei überholte die Fahrerin zweimal trotz Gegenverkehrs und missachtete im Bereich der Kreuzung der B244 Ecke Kreisstraße 50 die Sperrflächen und überholte mehrere Fahrzeuge gleichzeitig. Die Beamten hielten unter Nutzung der Sonder- und Wegerechte aufgrund der Fahrweise der Peugeot-Fahrerin einen großen Abstand ein, verloren sie jedoch nicht aus den Augen. Im Bereich der Hauptstraße in Querenhorst konnte die Fahrerin in ihrem Pkw am Fahrbahnrand stehend durch die Streifenbesatzung angetroffen werden.

Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel der 21-Jährigen wurden sichergestellt. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen konnte nicht festgestellt werden.

Die Ermittler suchen nun Personen, die durch die Fahrweise der Peugeot-Fahrerin gefährdet wurden. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell