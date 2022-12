POL-WOB: Einbruch in Sanitätsfachgeschäft - Zeugen gesucht

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Galgenbreite 04.12.2022, 14.30 Uhr - 05.12.2022, 11.00 Uhr Ein grauer Audi Q5 wurde in der Nacht zum Montag in der Straße Galgenbreite entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte sein fünf Jahre altes Fahrzeug am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen in einer Parkbucht der Straße Galgenbreite, im Bereich zwischen den Straße Wachtkamp und Ritterstraße ...

