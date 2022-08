POL-WOB: Missbrauch von Messenger-Dienst - Polizei warnt vor Trickbetrügern

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Eichelkamp, Hochring 22.08.2022, 14.00 Uhr - 20.00 Uhr Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag 14.00 Uhr und Montagabend 20.00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hochring eingebrochen. Dabei müssen sie jede Menge Krach gemacht haben, denn die Täter sind derart brutal vorgegangen, dass sie die gesamte Wohnungstür aus den Angeln gerissen haben. Anschließend ...

mehr