POL-WL: Bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren ++ Seevetal/Maschen - Mit Pkw in Tiefbeet gefahren

Winsen (ots)

Bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren

Auf der Osttangente, Ecke Ilmer Weg, kam es am Mittwoch, 11.5.2022 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14:30 Uhr stand eine 70-jährige Frau mit ihrem Nissan im Ilmer Weg an der Rotlicht zeigenden Ampel in Fahrtrichtung Winser Ilmer. Als die Frau Grün bekam, fuhr sie mit ihrem Wagen in die Kreuzung ein. Hier wurde sie von dem von links kommenden Hyundai einer 76-jährigen Frau erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt.

Die 76-jährige war nach ersten Erkenntnissen bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 EUR.

Seevetal/Maschen - Mit Pkw in Tiefbeet gefahren

Eine 68-jährige Frau hat am Mittwoch, 11.5.2022, gegen 15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Eichenallee verursacht. Die Frau war mit ihrem Wagen auf den Parkplatz vor einem Geschäftshaus eingebogen. Beim Einparken trat sie versehentlich auf das Gaspedal und beschleunigte den Wagen über die Parkplatzbegrenzung hinaus. Der Pkw rollte über den Bordstein und in ein abschüssiges Beet, dass sich vor der tiefer gelegenen Haustür des Geschäftsgebäudes befand. Der Wagen stoppte kurz vor der Hausfassade. Die Frau kam mit einem Schrecken davon, sie wurde von Ersthelfern aus dem Auto befreit. Der Wagen musste mit einem Kran aus dem Vorgarten gehoben werden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

