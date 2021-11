Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendieb entwendet Geldbörse mit Bankkarte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Wendschott, Alte Schulstraße

04.11.21, 14.20-14.40 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 62 Jahre alte Wolfsburgerin beim Einkaufen Opfer eines Taschendiebes. Der Unbekannte griff unbemerkt in die Tasche der 62-Jährigen und entwendete das Portmonee mit EC-Karte und Personalausweis sowie 400 Euro Bargeld. Erst an der Kasse des Marktes stellte sie den Diebstahl fest. Die Wolfsburgerin erstattete am Samstag in der Polizeiwache Anzeige, als sie festgestellte, dass der dreiste Täter unmittelbar nach der Tat in einer Bankfiliale weiteres Bargeld von ihrem Konto abgehoben hatte.

Wenn Taschendiebe Kreditkarten oder Debitkarten erbeuten, so ein Beamter, sei es sehr wichtig, diese sofort sperren zu lassen. Dazu müsse nur der deutschlandweite kostenfreie Sperr-Notruf 116 116 angerufen werden, der 24 Stunden erreichbar sei.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell