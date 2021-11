Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

01.11.2021, 17.52 Uhr

Am Montagabend bedrohte ein 53-jähriger Helmstedter vor einem Cafe in der Neumärker Straße einen 40 Jahre alten Mann aus Helmstedt mit einer Schreckschusswaffe. Beim Eintreffen der Polizeibeamten legte er sofort die Waffe nieder. Zeitgleich ging der 40-Jährige auf den 53-Jährigen los und schlug auf ihn ein. Nur mit Mühe konnte die Einsatzkräften die Kontrahenten trennen. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. Der 40 Jahre alte Helmstedter wurde in Gewahrsam genommen.

Nach bisherigen Ermittlungen beleidigte und bedrohte der 40-Jährige in den letzten Tagen den 53-Jährigen mehrfach. Am Montagabend kam es erneut zu einer Begegnung vor dem Cafe. Nach einer erneuten Bedrohung alarmierte der 53-Jährige die Polizei und zog eine Schreckschusswaffe. Diese richtete er auf den 40-Jährigen. Nahezu zeitgleich erreichten mehrere Streifenwagen den Ort und der 53-Jährige legte nach Aufforderung seine Schreckschusswaffe nieder. In dem Moment rannte der 40 Jahre alte Mann auf den 53-Jährigen zu und rammte ihn gegen die dort befindliche Bestuhlung und schlug auf ihn ein. Den Einsatzkräften gelang es den Angreifer von dem 53-Jährigen zu ziehen und die Männer zu trennen. Da der Helmstedter weiterhin aggressiv war und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg in die Dienststelle leistete der 40-Jährige Widerstand. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Gegen beide Männer wurden Anzeigen gefertigt. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

