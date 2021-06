Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zusammenstoß mit Radfahrer - 64-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Frellstedt, Landesstraße 626

01.06.2021, 20.35 Uhr

Am Dienstagabend kam es auf der Landesstraße 626 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr gegen 20.35 Uhr ein 24 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem Skoda Octavia die Landesstraße 626 aus Richtung Frellstedt in Richtung zur Bundesstraße 1. Hier wollte er einen in gleicher Richtung fahrenden 64 Jahre alten Radfahrer ebenfalls aus dem Landkreis Helmstedt überholen. Während des Überholvorgangs kam es zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und dem Skoda, wobei der Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad im Straßengraben landete. Dabei zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht. Am Fahrrad und dem Skoda entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 10.500 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Polizei hofft darauf, dass es möglicherweise Zeugen zu dem Unfallgeschehen gibt. Hinweise hierzu bitte an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell