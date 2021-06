Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kupferfallrohre entwendet - Täter schlagen erneut zu

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Kirchstraße

29.05.2021, 15.00 Uhr - 31.05.2021, 18.40 Uhr

Abermals ist es in der Ortschaft Grasleben zum Diebstahl von Kupferfallrohren gekommen. Diesmal erwischte es ein Bankgebäude in der Kirchstraße. Hier entwendeten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag 15.00 und Montagabend 18.40 Uhr zwei Fallrohre aus Kupfer.

Bereits am Pfingstmontag und dem darauffolgenden Mittwoch kam es zum Diebstahl von Fallrohren am Schützenhaus in der Vorsfelder Straße. Hier entwendeten die Unbekannten insgesamt 5 Fallrohre aus Edelmetall.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen beiden Taten nicht ausschließen. Die Ermittler gehen davon aus, dass in beiden Fällen die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um die Fallrohre abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Beamten auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachtet haben. Hinweis nimmt die Polizeistation in Grasleben oder die Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

