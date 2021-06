Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW-Fahrer übersieht Rennräder - Radfahrer bei Vollbremsung leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Heiligendorf, Steinweg

31.05.2021, 17.06 Uhr

Am Montagnachmittag waren bei einem Verkehrsunfall im Steinweg in Heiligendorf ein 26-jährigen Golf-Fahrer und zwei 30- und 40-jährige Rennradfahrer beteiligt. Die Zweiradfahrer wurden leicht verletzt. An den Rennrädern entstand Schaden.

Der Golf-Fahrer war am späten Montagnachmittag auf dem Steinweg in Richtung Neindorf unterwegs und wollte nach links in die Neue Straße abbiegen. Dabei übersah er die Rennradfahrer, die den Steinweg in Richtung Hattorf befuhren. Nur durch ein scharfes Bremsmanöver konnten die Radfahrer einen Zusammenstoß verhindern. Hierbei stürzten die Beiden jedoch und zogen sich leichte Verletzungen zu; eine medizinische Versorgung am Unfallort war nicht erforderlich.

Die Polizei Fallersleben bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, insbesondere die Fahrerin eines blauen T-Roc, darum, sich unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

