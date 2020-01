Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grill-Imbiss

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kaufhofpassage 31.12.19 - 01.01.20

Bei einem Einbruch in einen Grill-Imbiss in der Innenstadt erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch zwei Kassen mit Münzgeld und zwei Küchenmaschinen. Den Ermittlungen nach gelangten die Einbrecher durch eine aufgebrochene rückwärtige Tür in die Geschäftsräume in der Kaufhofpassage. Erst gegen Mittag wurde die Tat bemerkt und die Polizei verständigt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung.

