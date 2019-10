Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schmuckstücke beschlagnahmt - Polizei sucht Eigentümer

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 11.10.2019

Die Polizei in Helmstedt sucht Besitzer von verschiedenen Schmuckstücken. Bei den Gegenständen handelt es sich um diverse Armbanduhren, Ketten, Armreifen und ein Medaillon. Die Schmuckstücke wurden im Februar 2019 bei einer Durchsuchung in einem Ermittlungsverfahren gegen einen mittlerweile 18 Jahre alten Heranwachsenden aus dem Landkreis Helmstedt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beschlagnahmt. Die Beamten gehen davon aus, dass diese Gegenstände aus weiteren Straftaten stammen und suchen auf diesem Wege die rechtmäßigen Besitzer. Geschädigte oder Personen die Hinweise zu den Schmuckstücken geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache am Ludgerihof melden. Rufnummer 05351/521-0.

