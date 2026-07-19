Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 18.07.2026, 09:00 Uhr - 19.07.2026, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsordnungswidrigkeit unter Alkoholeinfluss.

Zeit: Samstag, 18.07.2026, 16:18 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Nord-Süd-Straße.

Hergang: Polizeibeamte kontrollierten am Samstagnachmittag einen 58-jährigen Mann aus Salzgitter, der mit einem E-Scooter am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,46 mg/l. Der E-Scooter wurde gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Diebstahl einer Goldkette.

Zeit: Samstag, 18.07.2026, 17:37 Uhr bis 18:00 Uhr.

Ort: 38229 Salzgitter, Gustedter Straße, Sportplatz.

Hergang: Bislang unbekannte Täter entwendeten auf einem Sportplatz eine Goldkette im Wert von etwa 1.500 Euro, die auf einer Sitzbank abgelegt worden war. Der 23-jährige Geschädigte aus Salzgitter stellte Strafantrag.

Hinweise: Zeugen oder Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

Hausfriedensbruch auf Baustellengelände.

Zeit: Sonntag, 19.07.2026, 02:52 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Marktstraße.

Hergang: Zeugen meldeten in der Nacht zu Sonntag drei Personen auf dem Dach eines Rohbaus. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen die Jugendlichen auf dem Baustellengelände an. Nachdem sich diese zunächst versteckt hatten, konnten sie vor Ort festgestellt werden. Die Jugendlichen wurden im Anschluss dem Jugendamt Salzgitter übergeben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

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