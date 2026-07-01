POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 01.07.2026
Wolfenbüttel (ots)
Diebstahl eines E-Bikes
Cramme, An der Meesche, zwischen dem 29.06.2026, 21.00 Uhr und dem 30.06.2026, 14:00 Uhr
Auf bislang ungeklärte Weise gelangte eine unbekannte Täterschaft zwischen Montag und Dienstag in den Schuppen der Geschädigten. Hier entwendete sie ein mit einem Schloss gesichertes E-Bike.
Der Wert des Diebesgutes wird mit circa 4500 Euro angegeben.
Hinweise an die Polizei Schladen unter der 05335-929660
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell