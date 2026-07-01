Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 01.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl eines E-Bikes

Cramme, An der Meesche, zwischen dem 29.06.2026, 21.00 Uhr und dem 30.06.2026, 14:00 Uhr

Auf bislang ungeklärte Weise gelangte eine unbekannte Täterschaft zwischen Montag und Dienstag in den Schuppen der Geschädigten. Hier entwendete sie ein mit einem Schloss gesichertes E-Bike.

Der Wert des Diebesgutes wird mit circa 4500 Euro angegeben.

Hinweise an die Polizei Schladen unter der 05335-929660

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