Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.06.2026.

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Salzgitter, Thiede (ots)

Neue Leitung für die Polizeistation Salzgitter-Thiede: Louisa Vergien übergibt die Amtsgeschäfte an Arne Frintrop.

Zum 1. Juli 2026 steht in der Polizeistation Salzgitter-Thiede ein Führungswechsel an: Arne Frintrop wird künftig die Verantwortung in der Polizeistation Thiede übernehmen und löst damit die bisherige Leiterin Louisa Vergien ab, die 10 Monate für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger aus Thiede und der angrenzenden Örtlichkeiten zuständig war.

Louisa Vergien blickt auf eine für sie erfolgreiche Zeit zurück. Sie konnte dabei zahlreiche Erfahrungen sammeln, dienstliche Herausforderungen meistern und hat mit ihrem Team in der Polizeistation Thiede wichtige Entwicklungen angestoßen.

"Die verantwortliche Leitung der Polizeistation Salzgitter-Thiede hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die vergangenen Monate waren sowohl persönlich als auch dienstlich eine sehr gewinnbringende Weiterentwicklung meiner Person und eine gute Vorbereitung auf mein bevorstehendes Masterstudium bei der Polizei", sagt Louisa Vergien. "Ich habe die tolle Zusammenarbeit mit den Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern der örtlichen Institutionen schätzen gelernt. Ich bedanke mich bei allen, aber insbesondere bei den Bewohnerinnen und Bewohnern für ihr gezeigtes Vertrauen in meine Arbeit." "Ich freue mich sehr, dass mit Arne Frintrop ein toller und verantwortungsbewusster Nachfolger die Leitung übernimmt. Ich wünsche ihm viel Erfolg und ein gutes Gelingen," so Louisa Vergien.

"Mit der Übernahme der Verantwortung schließt sich für mich ein dienstlicher Kreis, der mich gleichzeitig zurück zu meinen polizeilichen Wurzeln führt. Vor mehr als 30 Jahren habe ich meine ersten Schritte als Polizeibeamter in der damals noch existierenden Polizeistation Salzgitter-Watenstedt unternommen. Schon damals prägte mich eine enge Verbindung zur Polizeistation Thiede und ihrem Zuständigkeitsbereich", erklärt Arne Frintrop.

Er blickt auf viele Jahre als Mitarbeitender des Einsatz- und Streifendienstes in Salzgitter-Lebenstedt zurück. Hier war er in seiner rund 25-jährigen Tätigkeit in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Dienstschichtleiter. Dabei bestand auch immer wieder ein enger Austausch mit den Mitarbeitenden der Polizeistation Thiede.

"Hierbei konnte ich die besonderen polizeilichen Herausforderungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Thiede kennenlernen, um diese jetzt als neuer Leiter einzubringen," so Arne Frintrop.

Für seine neue Aufgabe setzt der zukünftige Leiter besonders auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort: "Ich wünsche mir einen konstruktiven und positiven Austausch auf Augenhöhe mit den örtlichen Institutionen und insbesondere allen Menschen in Thiede. Ich verstehe mich als ein verlässlicher Ansprechpartner. Sie können sicher sein, dass ihnen meine Tür immer offensteht, insbesondere wenn es um ihre Sorgen und Anliegen geht."

Ein wichtiges Anliegen von Arne Frintrop ist die gelebte Nähe zwischen der Polizei und den Bürgerinnen und Bürgern fortzuführen.

Jochen Rodenwaldt, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, würdigt den Wechsel an der Spitze der Polizeistation. "Mit Louisa Vergien und Arne Frintrop verabschieden beziehungsweise begrüßen wir zwei erfahrene Mitarbeitende, die über umfangreiche Erfahrungen verfügen und wichtige Impulse für die Polizeiarbeit mitbringen." "Frau Vergien hat in den vergangenen Monaten die Dienststelle mit großem Engagement geleitet und sich den vielfältigen Herausforderungen gestellt. Dafür gilt ihr mein besonderer Dank."

Gleichzeitig blickt der Leiter Einsatz zuversichtlich auf die neue Dienststellenleitung: "Mit Arne Frintrop übernimmt ein sehr erfahrener und ortskundiger Polizeibeamter die Leitung der Dienststelle. Ich wünsche ihm einen guten Start in seiner neuen Rolle und bin überzeugt, dass er mit seinem Wissen, seiner dienstlichen Erfahrung und seinem Engagement die erfolgreiche Arbeit der Polizeistation weiterführen wird."

Mit dem Amtswechsel setzt die Polizeistation Salzgitter-Thiede auf Verlässlichkeit und Bürgernähe, verbunden mit dem Ziel, weiterhin als verlässlicher Ansprechpartner für die Menschen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Thiede verantwortlich zu sein.

(auf dem Foto v.l.n.r.:

Imke Krysta, Inspektionsleiterin Louisa Vergien, bisherige Leiterin Arne Frintrop, neuer Leiter Jochen Rodenwaldt, Leiter Einsatz)

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