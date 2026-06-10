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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.06.2026: Unfallflucht in Ilsede

Peine (ots)

Am 26.05.2026 ist auf dem Parkplatz der Sparkassenfiliale in Ilsede, Eichstraße, ein schwarzer BMW beschädigt worden. Zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr ist der geparkte Wagen wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden anderen Fahrzeug angefahren worden. Dabei entstanden Schäden hinten rechts an der Stoßstange und Außenverkleidung des BMW.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Ilsede unter 05172 37075-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, PHK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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